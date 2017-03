Atalanta, grande accoglienza dei tifosi: la sconfitta è meno amara

12/03/2017 22:12

ATALANTA INTER TIFOSI / Sarà difficile prendere sonno questa notte per l'Atalanta dopo il pesante ko contro l'Inter. I bergamaschi hanno comunque potuto ritrovare un po' il sorriso grazie ai propri tifosi. La squadra di Gasperini - come raccontato da 'Sky Sport' - è stata, infatti, accolta come meglio non si poteva. Fumogeni, applausi e cori da stadio per l'Atalanta come era successo dopo il successo contro il Napoli. La tifoseria si stringe così attorno alla propria squadra per dimenticare una domenica davvero amara.

M.S.