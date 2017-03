VIDEO - Juventus, pre-Champions a ritmo di musica per Dani Alves

12/03/2017 20:35

JUVENTUS DANI ALVES - Le polemiche post-Milan sono ormai alle spalle. La Juventus - nella domenica calcistica che ha visto le goleade delle rivali Napoli e Inter - è proiettata verso il ritorno degli ottavi di Champions League con il Porto in programma martedì sera, dove la squadra di Allegri partirà dal preziosissimo successo per 2-0 della gara in Portogallo. Clima disteso e tranquillo a Vinovo come dimostra il 'solito' Dani Alves, sempre attivo e istrionico sui social network. "Oggi è domenica e come ogni giorno dobbiamo essere felici perché essere tristi ci costa molto!", ha postato il terzino brasiliano su Instagram insieme ad un video che stavolta lo vede dilettarsi nel canto.



G.M.