Serie A, Sassuolo-Bologna 0-1: Destro-gol e vittoria, doppio ritorno per i rossoblu!

12/03/2017 14:15

SERIE A SASSUOLO BOLOGNA / Il Bologna si aggiudica il 'mezzo' derby col Sassuolo (Romagna contro Emilia) grazie alla zampata di Destro. L'ex attaccante della Roma ritrova la via del gol dopo un mese e mezzo e deve ringraziare Dzemaili per questo: da una splendida discesa, conclusasi con un perfetto assist, dello svizzero è arrivata la palla che ha deciso il match. Vittoria fondamentale per i felsinei che tornano così a centrare i tre punti dopo sette giornate di astinenza.

Sassuolo-Bologna 0-1: 58' Destro

CLASSIFICA: Juventus* punti 70, Roma 59, Napoli 57, Lazio 53, Atalanta 52, Inter 51, Milan* 50, Fiorentina 42, Sampdoria 41*, Torino 39, Chievo 35, Bologna 31*, Sassuolo 31*, Cagliari 31, Udinese 30, Genoa 29*, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.

* una partita in più

D.G.