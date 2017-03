Calciomercato Sampdoria, Giampaolo rassegnato: "Verranno a prenderci Muriel"

12/03/2017 00:32

CALCIOMERCATO SAMPDORIA/ Nonostante la vittoria nel derby contro il Genoa, il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha parlato in termini negativi del futuro di Luis Muriel, l'uomo che ha deciso la stracittadina: "Suppongo che Muriel andrà via, probabilmente verranno a prendercelo - ha spiegato a 'Sky Sport' - se dovesse restare sarei contento ma non ci spero, per le qualità che ha credo sia un giocatore che può spiccare il volo per altri lidi".

S.F.