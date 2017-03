Genoa-Sampdoria, Mandorlini: "I tifosi contestano? Dobbiamo accettarlo"

11/03/2017 23:45

GENOA SAMPDORIA/ Il tecnico del Genoa Andrea Mandorlini, ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' la sconfitta rimediata nel derby contro la Sampdoria: "La partita peggiore da perdere? Scontato, questa è una partita sentitissima. L'avevamo preparata bene, poi è arrivato quell'episodio e in una partita gli errori ci stanno. Al gol abbiamo perso l'equilibrio di squadra che serviva per poter recuperare. I tifosi hanno detto ai giocatori di andare via ai giocatori? Questa era una partita chiave, la delusione generale si può capire, i giocatori volevano un risultato diverso. Dispiace, bisogna accettare anche questo perché il calcio è così, dobbiamo ripartire anche se sembrano frasi fatte".

S.F.