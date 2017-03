SONDAGGIO CM.IT - Juventus-Milan, su Twitter idee chiare: nessun rigore

11/03/2017 14:59

SONDAGGIO CM.IT JUVENTUS MILAN / Sul web Juventus-Milan non è mai terminata, con il rigore concesso nel finale di match che continua a far discutere. Tanti i tifosi intervenuti nella vicenda, non soltanto quelli del Milan, inferociti per quanto avvenuto allo 'Stadium'. Abbiamo dunque chiesto ai followers del profilo Twitter di Calciomercato.it se sia stato giusto fischiare il calcio di rigore. Soltanto il 39% dei votanti si è espresso in favore del 'sì', mentre il 61% ha sottolineato come il rigore non ci fosse.

L.I.