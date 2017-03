Calciomercato Inter, tra campo e futuro: occhi puntati sull'Atalanta

11/03/2017 09:14

CALCIOMERCATO INTER ATALANTA / L'affare Roberto Gagliardini concluso a gennaio ha aperto una via di calciomercato destinata a diventare sempre più trafficata. Mentre in campo si contenderanno un pezzo importante della corsa all'Europa, l'Inter approfitterà della sfida con l'Atalanta per monitorare da vicino diversi tasselli diventati obiettivi concreti di calciomercato Inter.

Proprio nell'ambito dell'operazione che portò il centrocampista bergamasco a 'San Siro' durante l'ultima sessione di mercato, infatti, la dirigenza interista ha ottenuto una via preferenziale per arrivare ad Andrea Petagna. L'attaccante ex Milan nei piani di Suning rappresenterebbe il perfetto vice-Icardi: bomber giovane e talentuoso da far crescere alle spalle del capitano. Ma bisognerà comunque trattare con i bergamaschi, perché nonostante gli ottimi rapporti cresciuti anche grazie alla conoscenza tra Steven Zhang e Luca Percassi, sull'attaccante classe '95 sono tante le società interessate.



Altro elemento che sarà tenuto sotto stretta osservazione è Andrea Conti, utilizzabile da terzino o esterno più alto, ruolo in cui l'Inter in estate punta ad intervenire con forza. Anche qui, come per Petagna, si parla di un'operazione comunque onerosa: non è da escludere dunque il possibile inserimento di contropartite tecniche nell'affare. Non scenderanno in campo, con ogni probabilità, ma i vertici interisti li stanno seguendo: si tratta dei classe '99 Alessandro Bastoni e Filippo Melegoni. Occhi puntati in ottica 2018.

L.P.