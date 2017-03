Napoli-Crotone, Nicola crede nella salvezza: "Prendiamo esempio dal Barcellona"

10/03/2017 17:07

NAPOLI CROTONE NICOLA CONFERENZA / L'esempio del Barcellona per dare speranza al Crotone: Davide Nicola cita la remuntada blaugrana per dimostrare che la sua squadra può ancora credere alla salvezza. Il tecnico dei calabrese nella conferenza stampa prima di Napoli-Crotone ha affermato: "Il Barcellona ha dimostrato che, anche se statisticamente improbabili, le rimonte sono possibili. Contro il Napoli dobbiamo essere come gladiatori dentro l'arena, soli contro tutto. Sono una squadra micidiale e la troveremo arrabbiata per l'immeritata eliminazione Champions. Dobbiamo affrontarli con coraggio ed entusiasmo".

Per Nicola problemi di formazione: "Siamo talmente contati che le scelte son obbligate. Potrei cambiare modulo, abbiamo provato varie soluzioni tattiche. Serve la perfezione, essere sempre attenti sia quando attacchiamo che quando difendiamo perché il Napoli è micidiale nelle ripartenze".

B.D.S.