Fiorentina, presentato il nuovo stadio: "Rinascimento Viola"

10/03/2017 15:29

FIORENTINA NUOVO STADIO / Presentato il progetto del nuovo stadio della Fiorentina: a Palazzo Vecchio il patron Della Valle, il presidente esecutivo Cognigni, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e l'assessore allo sport Andrea Vannucci hanno preso parte alla conferenza stampa in cui sono stati tolti i veli al progetto del nuovo impianto.

Si tratterà di uno stadio da 40 mila posti con un investimento di oltre quattrocento milioni di eure. Il progetto prevede la riqualificazione del quadrante nord-ovest della città per trasporti e urbanistica e i lavori dovrebbero partire nel 2019 per terminare due anni dopo.

Entusiasta il patron Andrea Della Valle che ha parlato di rinascimento viola ed è entrato nei dettagli del progetto, realizzato da Daniela Maffioletti: "E' un momento storico. Ci sono ancora alcuni problemi da risolvere, ma è un progetto di cui siamo convinti. E' un passo per la città, ma anche per l'Italia. Rispetto a Roma siamo più avanti. Questa città merita un progetto così importante". Dal punto di vista finanziario, Della Valle ha parlato di possibili partner precisando che "ancora non c'è niente di concreto".

Il sindaco Nardella ha aggiunto: "Abbiamo imboccato una strada di non ritorno. Lo stadio non sarà una cattedrale nel deserto, interesserà aeroporto, tram e altri aspetti comunicativi. Non è un progetto per la squadra ma per la città: investire 440 milioni significa creare 4000 posti di lavoro".

B.D.S.