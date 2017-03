Lione-Roma, Lacazette: "Non sarà facile al ritorno"

09/03/2017 23:38

LIONE ROMA LACAZETTE / Bel secondo tempo del Lione nel match di Europa League contro la Roma. Alexandre Lacazette, autore del quarto gol, ha commentato la partita poco dopo il triplice fischio: "Abbiamo giocato con intensità in tutta la partita - le sue parole a 'Sky' - Ogni partita dura due tempi, questo è il nostro livello: sicuramente siamo positivi per i quattro gol segnati e non per i due che abbiamo subito. Mi sono messo a disposizione della squadra e sono stato ricompensato, ora sono stanco. Ci riposeremo per la gara di campionato. Ritorno? Dobbiamo migliorare a livello difensivo, non è facile per i difensori giocare contro gli attaccanti della Roma. Stasera sono contento della mia squadra".

M.D.A.