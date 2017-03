Genoa-Sampdoria, Regini: "Serve un buon approccio"

08/03/2017 21:35

GENOA SAMPDORIA / Vasco Regini ha fatto il punto sul momento della Sampdoria e il derby di sabato sera contro il Genoa. Il difensore ha parlato ai cronisti presenti all'evento della 'Junior Tim Cup': "Sabato bisognerà avere subito un buon approccio e, come si dice, testa fredda e cuore caldo. Serve cattiveria, ma anche lucidità. Essere qui oggi con tutti questi bambini è il modo migliore d’inaugurare il derby; sono loro il bello del calcio, loro che ogni volta ci accolgono con grande entusiasmo ed affetto. Per me oggi è come tornare bambino perché anche io all’età di 5 anni ho iniziato a giocare all’oratorio e fino a qualche anno fa quando potevo tornavo in campo con gli amici per una partitella".

M.D.A.