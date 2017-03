Lione-Roma, Genesio: "La Juventus ci ha avvantaggiato. Vietato subire gol"

08/03/2017 16:11

LIONE ROMA GENESIO / Rialzare la testa dopo le batoste subite contro la Lazio in Coppa Italia e contro il Napoli in campionato per evitare di compromettere la stagione. E' questo l'obiettivo della Roma, che domani farà visita al Lione nel match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Una trasferta tutt'altro che semplice per gli uomini di Spalletti, visto che i transalpini stanno attraversando un buon momento di forma e che nel turno precedente ha eliminato gli olandesi dell'Az Alkmaar con un 11-2 complessivo. "Abbiamo l'ambizione di arrivare fino in fondo, il recupero del pallone sarà fondamentale - ha detto il tecnico Bruno Genesio nella conferenza stampa della vigilia - Abbiamo una squadra offensiva che vuole creare gioco ma dobbiamo assolutamente mantenere un equilibrio. Le due squadre hanno le stesse chance di qualificazione. Sappiamo che la Roma ha perso due volte di fila, quindi vorranno anche reagire. Dobbiamo essere molto pazienti ed equilibrati. Sappiamo che contro le squadre italiane è sempre molto difficile, soprattutto a livello tattico. Domani proveremo a fare la differenza, e soprattutto proveremo a non prendere gol in vista della partita di ritorno".

Lione-Roma, Genesio: "Partita che può valere una stagione"

Se da un lato la Roma potrà chiedere consigli sulla squadra avversaria a Grenier, inutilizzabile in campo europeo proprio perché arrivato nella sessione invernale di calciomercato dal Lione, dall'altro il club francese potrà contare sull'esperienza maturata in Champions League contro un'altra squadra italiana: "Le partite che abbiamo giocato con la Juventus però possono essere un vantaggio - prosegue Genesio - Quello contro la Roma sarà uno dei match più importanti perché può condizionare la nostra stagione. Agli ottavi c'erano due squadre da evitare: il Manchester United e i giallorossi...".

M.R.