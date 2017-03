07/03/2017 13:35

OLYMPIACOS BENTO / Titoli di coda per l'avventura di Paulo Bento sulla panchina dell'Olympiacos. Il club greco, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato la rescissione del contratto dell'allenatore portoghese arrivato lo scorso agosto. L'Olympiacos è primo in classifica nel campionato greco con sei punti in vantaggio sulla più diretta inseguitrice, il Panionios.



L.P.