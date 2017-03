Cagliari, Borriello: "Sto bene in Sardegna! Roma e Milan? Ecco come andò..."

05/03/2017 23:07

CAGLIARI BORRIELLO / Marco Borriello, ospite a 'La Domenica sportiva', ha parlato del suo momento al Cagliari, ma anche di qualche episodio del passato. L'attaccante dei sardi, già oltre quota 15 gol in stagione ha affermato: "Ho un contratto che si rinnova alla salvezza matematica, ci siamo quasi. Sicuramente resterò a Cagliari l'anno prossimo, poi deciderà la società se farmi una proposta per altri uno o due anni. Spero due perché ho ancora voglia di giocare a calcio, in Sardegna sto bene, un toccasana anche per i miei tendini a livello climatico".

ROMA - "Quando la società mi disse che davanti a me c'erano Totti e Destro e che potevo giocare poco, mandai tutti al diavolo e dissi sì alla prima squadra che si fece avanti".

MILAN - "Ho fatto un'ottima annata quando mi è stata data la possibilità con Leonardo. Poi arrivò Ibrahimovic, e Ibrahimovic è meglio di Borriello che vuoi farci...".

O.P.