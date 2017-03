Milan-Chievo, Ocampos: "Meglio nel secondo tempo. Rigore giusto"

04/03/2017 23:38

MILAN CHIEVO / Lucas Ocampos felice per la vittoria del Milan contro il Chievo. L'attaccante ha parlato poco dopo il fischio finale: "Nel primo tempo non abbiamo giocato molto bene, ma nel secondo abbiamo trovato tutti gli spazi e abbiamo vinto - esordisce a 'Premium Sport' - E' importante entrare e fare il meglio possibile. Le cose stanno andando alla grande, dobbiamo continuare così. Obiettivo? Prima l'Europa League, poi pensiamo alla Champions. Rigore su di me? Mi ha toccato, per me era rigore. Quando stavo calciando ha messo la punta e mi ha toccato. In settimana abbiamo pensato solo alla partita, era importantissimo vincere e lo abbiamo fatto. Ruolo? Mi sento come ho giocato oggi, poi se l'allenatore mi chiede di agire da seconda punta lo faccio tranquillamente. Ringrazio Montella per avermi voluto, farò di tutto per restare. Bacca? Ha fatto benissimo, se lui fa gol noi siamo contenti. Dobbiamo pagargli una cena".

M.D.A.