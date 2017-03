Atalanta-Fiorentina, Gasperini ora ci crede: "L'Europa ora è un obiettivo"

04/03/2017 13:27

ATALANTA FIORENTINA GASPERINI CONFERENZA / Ora Gian Piero Gasperini ci crede: in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Fiorentina, il tecnico dell'Atalanta non si nasconde più e parla di obiettivo Europa: "Affrontiamo una squadra di valore e dobbiamo rispettarla. Per noi però può essere un'opportunità fantastica e ci arriviamo nel migliore dei modi. Sappiamo cosa vuol dire vincere questo genere di partite, ma bisogna giocarle sul campo con la massima attenzione e concentrazione".

Bergamo ha festeggiato il successo contro l'Atalanta: "Sabato ho visto la felicità della gente, di una città intera, della nostra società. E' stato qualcosa di straordinario, che ti dà una gratificazione enorme e una spinta ulteriore per provare a regalare ancora tante soddisfazioni, regalare quello che ormai tutti chiamano un sogno, regalare la stagione più bella di sempre. Per noi all'inizio era impensabile, ma ora l'obiettivo è diventato entrare nelle prime sei e ce la metteremo tutta".

B.D.S.