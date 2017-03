Udinese-Juventus, Allegri: "Il mio futuro non interessa a nessuno"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

04/03/2017 13:55

UDINESE JUVENTUS ALLEGRI - Consueta conferenza stampa della vigilia per le news Juventus. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri presenta il match, valido per la ventesettesima giornata del campionato di serie A, contro l'Udinese dell'ex Gigi Delneri in programma domani alla 'Dacia Arena'. Una partita importante visto che le due principali rivali, Roma e Napoli, si scontrano oggi allo stadio 'Olimpico'. Calciomercato.it segue le parole dell'allenatore toscano in tempo reale:

DIFESA - "Domani come sempre cercherò di mettere in campo la miglior squadra. E' un periodo molto intenso ma abbiamo avuto cinque giorni di recupero e ho tutti a disposizione. Davanti giocano gli stessi, per il resto vediamo".

CRESCITA - "Siamo a buon punto, i numeri sono buoni ma le stagioni si decidono a marzo. Ora andiamo a Udine: noi veniamo da un periodo importante con una serie di vittorie ed è una partita complicata. Decide molto e può darci altro slancio per il futuro".

HIGUAIN - "Domani gioca, la prossima non lo so. La cosa importante è che la squadra sia in buone condizioni. Nell'ultimo mese hanno giocato tutti ottenendo sempre gli stessi risultati e questo è un bel vantaggio per noi".

FOFANA - "E' un ragazzo giovane con qualità".

MARCHISIO - "Sta bene, devo vedere se farlo partire titolare o meno".

POLEMICHE NAPOLI - "Non mi dà fastidio niente, ma mi fa sorridere che noi allenatori parliamo sempre dei rigori contro e di quelli a favore mai. Sarebbe meglio se avessimo una reazione diversa anche perché gli episodi a fine campionato si equivalgono e le partite non sono decise da episodi a meno che non siano clamorosi".

UDINESE - "E' un ambiente particolare. A livello di punti cambia poco, ne dobbiamo fare tanti da qui a fine stagione. Il pericolo è dietro l'angolo perché veniamo da un momento positivo e dobbiamo stare con le antenne dritte".

Juventus, Allegri: "Il mio futuro non è importante"

FUTURO - "Facciamo una premessa breve altrimenti la squadra mi lascia qui, va bene che non hanno bisogno di me in panchina. Parlare di me interessa poco, occorre che la squadra vinca ciò che c'è da vincere. A marzo quando ho incontrato il presidente e ho detto che rimaneva. Quando quest'anno incontrerò la società, vedremo. In questo momento del sottoscritto non importa a nessuno ed è giusto così. Dobbiamo concentrarci su campionato, Champions e coppa Italia. E' un periodo che va vissuto senza pensare l'anno prossimo. Terza stagione di fila? Con la società c'è totale sintonia".

SCUDETTO - "Le battute di arresto prendiamocele a maggio quando possiamo andare anche a mare. La Roma può arrivare a 95 punti, pensiamo a vincere: battute di arresto non dobbiamo averne".

BENATIA - Domani il dubbio è tra lui e Chiellini. In questo momento giochiamo con i due centrali e tre devono rimanere fuori. Importante è che chi rimane fuori lavorino bene perché poi abbiamo tante partite da giocare, ci sono i diffidati. Ecco perché è importante andare avanti in Champions: ci sono più partite e così giocano tutti".