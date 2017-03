Calciomercato Juventus, Mandzukic riceve la chiamata del connazionale

03/03/2017 12:02

CALCIOMERCATO JUVENTUS MANDZUKIC / Il calciomercato Juventus della prossima estate potrebbe portare importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Ad oggi l'unico sicuro di rimanere è Gonzalo Higuain, per il quale sono stati spesi ben 90 milioni di euro lo scorso agosto, ma buonissime possibilità ci sono anche per Paulo Dybala, anche se si attende sempre la fumata bianca sul rinnovo del contratto che le parti continuano ad annunciare come molto vicino. Da valutare la posizione del giovane Marko Pjaca, che potrebbe essere ceduto in prestito per permettergli di giocare con maggiore continuità. Più incerta invece la situazione dell'altro croato Mario Mandzukic: il passaggio al nuovo modulo di Allegri gli ha permesso di trovare spazio, ma le sirene estere per lui non mancano.

Calciomercato Juventus, Mandzukic sacrificato per Sanchez

Nella sessione invernale di calciomercato la Juventus ha respinto al mittente tutte le offerte che gli sono arrivate per Mandzukic, comprese quelle di fine febbraio provenienti dalla Cina. Ma in estate le cose potrebbero cambiare: l'ex Bayern Monaco potrebbe essere sacrificato per fare cassa e dare l'assalto al grande obiettivo Alexis Sanchez. L'ultima pretendente, secondo quanto si legge su 'turkish-football.com', sarebbe il Galatasaray. Il club turco avrebbe chiesto al suo nuovo tecnico Igor Tudor di convincere il suo connazionale a raggiungerlo in giallorosso. In corsa poi c'è sempre il West Ham che, secondo quanto si legge sul 'Sun', si sarebbe sentito chiedere 21 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante bianconero.

M.R.