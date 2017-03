DIRETTA Serie A, Torino-Palermo 0-0: match al via. LIVE

05/03/2017 15:00

DIRETTA TORINO PALERMO LIVE / Reduci da due pareggi vissuti con stati d'animo contrapposti (grande rimonta dei granata e due punti persi nel finale per i rosanero), Torino e Palermo si affrontano nella 27° giornata di Serie A. Gara speciale per Andrea Belotti, l'ex più illustre della partita. Calciomercato.it seguirà l'evento in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Gustafson, Lukic, Baselli; Falque, Belotti, Boye. All. Mihajlovic

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Cionek, Andelkovic, Aleesami; Gazzi, Chochev; Sallai, Henrique, Balogh; Nestorovski. All. Lopez

CLASSIFICA: Juventus 66, Roma 59*, Napoli 57*, Atalanta 52*, Lazio 50, Milan 50*, Inter 48, Fiorentina 42*, Sampdoria 38, Torino 36, Chievo 35*, Cagliari 31, Sassuolo 30, Udinese 29, Bologna 28, Genoa 26, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 13, Pescara 12.

* Una gara in più

:

D.T.