Calciomercato Fiorentina, tutto su Nestorovski se parte Kalinic

02/03/2017 09:02

CALCIOMERCATO FIORENTINA NESTOROVSKI / Ha detto 'no' ai milioni di euro dalla Cina, ma Nikola Kalinic potrebbe ugualmente lasciare la Fiorentina in estate, magari per approdare in Premier League o in Bundesliga (dove, al Borussia Dortmund, potrebbe ritrovare Paulo Sousa). Secondo 'Tuttosport', la Viola ha già pronto il sostituto: si tratta di Ilija Nestorovski, attaccante macedone del Palermo individuato come obiettivo numero uno per l'attacco.

S.D.