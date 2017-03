Juventus-Napoli, Gabbani: "Rispetto il tifo, non il fanatismo"

02/03/2017 08:19

JUVENTUS NAPOLI GABBANI / Il vincitore dell'ultima edizione di Sanremo, Gabbani, è anche un gran tifoso della Juventus. Era presente allo 'Stadium' per la sfida contro il Napoli in Coppa Italia, vinta dai bianconero per 3-1 e, come riportato da 'Ansa', ha così commentato il post gara infuocato: "Rispetto chi ha una forte passione per qualcosa. Sono d'accordo se ci si entusiasma per una partita. Il fanatismo però non risponde alla mia visione della vita, non solo nel calcio".

TIFOSI - "Credo nell'essere dei tifosi, così come nel senso sportivo, rispettando gli altri".

Al termine del match Gabbani è riuscito a incontrare Buffon. Era un suo forte desiderio, espresso nei giorni scorsi e, ora realizzato, con il capitano che gli ha regalato la propria maglia, col numero uno e il nome Gabbani sulle spalle.

L.I.