Juventus-Napoli, polemica infinita sulla moviola: la protesta è bianconera?

01/03/2017 08:45

JUVENTUS-NAPOLI / Continua la polemica sulla direzione arbitrale di Valeri in Juventus-Napoli, gara d'andata della prima semifinale di Coppa Italia (stasera va in scena l'altra sfida Lazio-Roma). Al fischio finale del match, il club partenopeo si è lamentato pubblicamente attraverso le parole del suo dirigente Giuntoli: "Si esce sconfitti per delle decisioni vergognose e non discutibili. Sono qui per fare i complimenti ai ragazzi. Non serve rivedere gli episodi li ho visti dal vivo. Primo calcio di rigore su Dybala? E' lui ad andare sul giocatore e nel secondo Reina prende il pallone. Non ci sono entrambi i rigori ma c'è il nostro. Ripeto, sono qui solo per fare i complimenti ai ragazzi".

L'edizione odierna di 'Tuttosport', però, evidenzia come possa essere (anche) la Juventus a protestare: al minuto 13' del primo tempo, Dybala, lanciato a rete, viene spinto da dietro sulla spalla da Strinic in area avversaria. Rigore ed espulsione è il verdetto della moviola del quotidiano torinese, che considera giusti entrambi i rigori assegnati alla Juventus (e corretta la decisione sul mancato rigore per il contatto Pjanic-Albiol). La polemica è destinata a continuare, c'è una gara di ritorno ancora da giocare.

S.D.