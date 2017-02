Coppa Italia, Juventus-Napoli 3-1: rabbia azzurra, l'HD non perdona

28/02/2017 22:37

COPPA ITALIA JUVENTUS NAPOLI / Non conosce sosta il cammino della Juventus. I bianconeri hanno conquistato anche la semifinale di andata di Coppa Italia, battendo il Napoli 3 a 1 e ipotecando così l'accesso alla finale.

La squadra di Massimiliano Allegri aveva chiuso il primo tempo sotto per 1 a 0 a causa della rete di Callejon, bravo a battere Neto da due passi su assist di Insigne.

Nella ripresa l'entrata in campo di Cuadrado, al posto di Lichtsteiner, e il ritorno alla difesa a 4 ha permesso ai bianconeri di ribaltare il risultato. Ci hanno pensato quei soliti due, Dybala e Higuain, a far gioire il popolo juventino. L'ex Palermo è stato bravo a trasformare i due rigori assegnati. Il numero 9, invece, ha bissato il gol in campionato, andando in gol ancora una volta contro la sua ex squadra.

Non sono mancate le polemiche con il Napoli che ha reclamato soprattutto per un rigore, per un fallo ai danni di Albiol. L'arbitro ha fatto proseguire e nella stessa azione ha assegnato il penalty ai bianconeri. Ora il match di ritorno al 'San Paolo', che si preannuncia davvero caldo.

Juventus-Napoli 3-1: 36' Callejon, 47' e 69' Dybala, 64' Higuain.