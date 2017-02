Cagliari, media da sogno per Borriello: un tiro su due in rete

28/02/2017 09:53

CAGLIARI BORRIELLO GOL / Un campionato ottimo quello di Borriello con la maglia del Cagliari. L'attaccante partenopeo ha fatto le gioie dei propri tifosi e di tutti coloro che hanno deciso di puntare su di lui al fancatalcio. Raggiunta quota 15 gol stagionali, l'attaccante di Rastelli ha anche vinto la propria sommessa con Vieri, che dovrà ora pagargli le prossime vacanze estive.

Nel solo campionato però le reti sono 11 e, come riporta 'L'Unione Sarda', sono stati realizzati con soli 23 tiri nello specchio della porta. Circa la metà delle sue conclusioni finisce in rete, con una media invidiabile di un gol ogni due tiri. Dopo alcune stagioni difficili, gli anni post 30 si stanno rivelando davvero prolifici per Borriello.

L.I.