28/02/2017 00:45

NEWS PSG/ Il patron del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi, ha commentato così il 5-1 rifilato in campionato al Marsiglia di Rudi Garcia: "Vincere con cinque reti è meraviglioso, vogliamo mantenere questo livello per vincere il campionato ma ci serve continuità e non dimentichiamo il ritorno in Champions con il Barcellona".

S.F.