27/02/2017 19:52

CALCIOMERCATO FIORENTINA CHIESA / Il talento di Federico Chiesa non è passato inosservato a diversi club europei. Così, per la gara di stasera tra Fiorentina e Torino, come riporta 'Premium Sport', allo stadio 'Artemio Franchi' sono attesi gli osservatori del West Bromwich Albion, che seguiranno con attenzione la prestazione dell'esterno offensivo.

M.D.A.