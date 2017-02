Soriano ai tempi in cui giocava per Almeria © Getty Images

28/02/2017 03:27

ALMERIA SORIANO ESONERO - Fernando Soriano non è più l'allenatore dell'Almeria. Il tecnico paga l'ultimo posto in classifica nella Liga2 con soli 25 punti, a meno quattro dalla zona salvezza. Il club ha contestualmente comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, l'esonero anche del direttore sportivo Andres Fernandez. Decisiva l'ultima sconfitta interna contro il Murcia per 3-2.

A.L.