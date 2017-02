Real Madrid, nuovo 'spavento' per Bale

27/02/2017 11:36

INFORTUNIO BALE - Ci pensa Zinedine Zidane a tranquillizzare sulle condizioni di Gareth Bale, ieri sera uscito dolorante per un problema alla caviglia nel match vinto in rimonta dal Real Madrid in casa del Villarreal. "Ha preso un colpo, non sembra però niente di preoccupante", ha sottolineato il tecnico dei 'Blancos' a fine partita. Bale si sottoporrà comunque a tutti gli esami del caso nelle prossime ore, visto anche il recente ritorno in campo dopo il grave infortunio subito lo scorso dicembre. La sua presenza il 7 marzo nella sfida di Champions del 'San Paolo' contro il Napoli non sembra al momento in pericolo.



G.M.