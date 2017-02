Calciomercato Milan, Raiola 'spaventa' ancora: "Donnarumma merita una grande squadra"

Stefano DAlessio (Twitter: @SDAlessio)

27/02/2017 08:35

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / All'uscita dal locale milanese dove il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha festeggiato il suo diciottesimo compleanno, il suo agente Mino Raiola ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky': "Questo ragazzo, sicuramente, ha dei valori importanti dal punto di vista umano. In Italia è difficile che un ragazzo possa esordire alla sua età. So molte cose, ma prevedere il futuro è difficile. Non si sa. Abbiamo fatto il patto di lasciarlo in pace, anzi, di non parlarne proprio, metteremo questa regola. Rimanere al Milan? Non ho sentito nessuno del nuovo Milan, per me il Milan è rappresentato da Galliani quindi non ho nessun elemento per parlare del nuovo Milan. Il ragazzo fa il suo e io faccio il mio, questi sono i patti chiari. Io devo vedere il suo futuro e le sue possibilità, poi la scelta la fanno i giocatori. Credo sia doveroso vedere da parte mia prima che Milan sarà. È la domanda più importante che voi non vi fate, vi state concentrando tutti sul rinnovo e non su che Milan sarà. Nessuno ve lo saprà dire, io tanto meno, nemmeno il Milan stesso, se esce. Fino a che non vedo la nuova proprietà e comincio a parlare con loro non mi posso fare un'idea chiara. Merita un grande Milan? No, una grande squadra. Io non sono sposato con nessuno, il mio lavoro non è essere tifoso di una squadra".