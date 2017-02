Lazio-Udinese, Delneri: "Il mio contratto non sarà un problema. Ora la svolta"

25/02/2017 21:54

LAZIO UDINESE DELNERI / L'allenatore dell'Udinese, Luigi Delneri, è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida in programma domani tra i friulani e la Lazio. Le sue parole: "Il mio contratto al momento non è un problema e penso che mai lo sarà qui. Siamo d'accordo su quello che dovremo fare in futuro partendo dal lavoro su questa base di ragazzi. Domenica abbiamo perso in maniera pesante e dobbiamo subito dare una reazione, una svolta".

O.P.