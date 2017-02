Napoli-Atalanta, Gomez rivela: "Credevamo alla vittoria, sapevamo come far male"

25/02/2017 20:12

NAPOLI ATALANTA/ Il 'Papu' Gomez è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match di campionato che ha visto l'Atalanta vincere in casa del Napoli: "Ci credevamo alla vittoria, non è una bugia, l'abbiamo preparata bene, sapevamo come colpire il Napoli. A noi non serviva un pareggio, siamo venuti qua per vincere. Meno tre dalla Champions League? Sarebbe folle pensarci, sappiamo di potercela giocare con Inter, Lazio e Fiorentina, ma Juventus, Napoli e Roma hanno qualcosa in più. I grandi giovani dell'Atalanta? Non solo Caldara che oggi ha fatto due gol, ma hanno una personalità che gli ha trasmesso il settore giovanile".

S.F.