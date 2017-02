Atalanta, regalo per Petagna: "Grazie Napoli!"

25/02/2017 15:23

NAPOLI ATALANTA PETAGNA / Sempre teso il clima tra tifosi di Napoli e Atalanta e, proprio per questo, i residenti in Lombardia non potranno accedere al 'San Paolo' quest'oggi. Divieto d'acquisto dei tagliandi, così da evitare eventuali scontri. Intanto, nelle stanze del calcio, quelle dei calciatori, Napoli si dimostra decisamente accogliente, offrendo tanti regali a Gomez e Petagna. Entrambi i calciatori hanno ringraziato la città per l'accoglienza, attraverso i propri social, con Petagna che ha mostrato con orgoglio la statuetta di San Gregorio Armeno che lo ritrae.

L.I.