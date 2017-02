Lione-Roma, i precedenti: il portafortuna delle italiane

Marco Di Nardo

24/02/2017 18:27

LIONE ROMA PRECEDENTI ITALIANE / Lione-Roma, una sfida dal titolo "A volte ritornano" perché di gare del genere, soprattutto per i tifosi giallorossi, rievocano gesta non tanto lontane e che hanno permesso a tutti, anche agli appassionati di calcio in generale, di sognare almeno per una notte. Le news Europa League, con il sorteggio degli ottavi di finale, ripropone Lione-Roma, una partita che è anche un salto nel passato recente. Dieci anni fa, queste due squadre si giocavano la possibilità di accedere ai quarti di finale di Champions League. In quell'occasione, la squadra di Spalletti riuscì ad ottenere un prezioso 0 a 0 all’Olimpico, per poi espugnare il 'Parc OL' con un gol di testa di Totti ed una magia di Mancini.

Nei suoi sessantasette anni di vita, il club francese ha avuto modo di incontrare nelle competizioni europee anche altri club italiani. Calciomercato.it vi accompagna nei precedenti tra Lione e le italiane. L'unica che non è mai riuscita a battere il Lione è la Lazio. Infatti, la squadra biancoceleste, nella stagione 1995/1996 incontrò la squadra francese ai sedicesimi di Coppa Uefa perdendo sia in trasferta per 2 a 1 che all' 'Olimpico' per 2 a 0.

Lione-Roma, tutti i precedenti con le italiane

La sconfitta più roboante, il Lione l'ha subita dall'Inter nella gara d'andata degli ottavi di finale della Coppa delle Fiere del 1957/1958. Un 7 a 0 allo Stadio San Siro che consentì ai nerazzurri di amministrare il risultato in trasferta non andando oltre l'1 a 1. Inter e Lione si affrontano nuovamente in Coppa Uefa nella stagione 1997/1998 e anche in quell’occasione, è la squadra nerazzurra ad aggiudicarsi il passaggio del turno grazie una vittoria per 3 a 1 al 'Parc OL' che ribalta così la sconfitta interna di misura della settimana prima. Cinque stagioni dopo, nella fase a giorni di Champions League, la squadra francese riesce a non perdere con l'Inter, ottenendo un'importante vittoria a 'San Siro' ed un interessante 3 a 3 in casa.

Le milanesi non dicono però sempre bene al Lione che, nella stagione 2005/2006, incontra ai quarti di finale di Champions League il Milan di Ancelotti, ottenendo un misero 0 a 0 al 'Parc OL' per poi perdere 3 a 1 a 'San Siro' quindici giorni dopo, dicendo così addio ad una storica qualificazione alla semifinale di Champions League.

Nei precedenti tra il Lione e le italiane, non mancano quelli con la Juventus. La prima gara ufficiale è stata in Europa League nella stagione 2013/2014. In quell’occasione, i bianconeri si imposero in entrambe le gare: a Torino, nella partita di andata finì 1-0 con rete di Bonucci a cinque minuti dalla fine, mentre in Francia 2-1 grazie ai gol di Pirlo e all’autorete di Umtiti. L'ultimo scontro tra le due è nell'edizione in corso della Champions League: andata a Lione il 18 ottobre 2016, quando i bianconeri si sono aggiudicati il match grazie al gol di Cuadrado, realizzato al 76′. Soltanto 1 a 1 invece, è terminata la gara di ritorno allo 'Juventus Stadium'.