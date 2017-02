Calciomercato Roma, Nainggolan esalta Spalletti e rivela: "L'Inter questa estate..."

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

24/02/2017 16:08

CALCIOMERCATO ROMA/ Radja Nainggolan leader della Roma in campo e fuori: il centrocampista belga, veterano e idolo dei tifosi giallorossi, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' facendo il punto della situazione in casa romanista e parlando anche di un retroscena di mercato legato all'Inter, la prossima avversaria degli uomini di Spalletti. "Si vede dai risultati: è un grande allenatore che chiede tanta disciplina nel modo di giocare - ha dichiarato il 'Ninja' su Spalletti - il mio nuovo ruolo da trequartista? Nei primi allenamenti facevo il mediano, poi mi ha voluto spostare ed è stata un’ottima scelta. Mi piace sempre di più questo ruolo e sto cercando di farlo alla perfezione come vuole lui".

Calciomercato Roma, Nainggolan e l'offerta dell'Inter

"Se è vero che l'Inter mi ha contattato la scorsa estate? A me personalmente no, sono cose che non so e che riguardano le società - ha spiegato Nainggolan prima di parlare del prossimo impegno con i nerazzurri - Sarà una partita difficile, tra due squadre con calciatori forti e di qualità. Spero che esca una bella partita e che noi possiamo vincere. Pioli? Ho fatto il mio primo campionato intero da titolare con lui al Piacenza e lo ringrazio per la crescita che ho avuto. Per me è stato sempre un grande allenatore, mi piaceva il suo modo di lavorare e si vede anche dai risultati che sta ottenendo con l’Inter".