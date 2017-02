Calciomercato Fiorentina, suggestione Ranieri per la panchina

24/02/2017 09:35

CALCIOMERCATO FIORENTINA RANIERI / L'esonero di Claudio Ranieri da parte del Leicester potrebbe aprire nuovi scenari italiani per l'allenatore romano. Dopo la clamorosa sconffita della Fiorentina di ieri sera, la posizione di Paulo Sousa sembra essere sempre più traballante e il club viola, in caso di ulteriori passi falsi in campionato, potrebbe decidere di cambiare subito allenatore. Tra i nomi sondati dalla dirigenza gigliata, potrebbe esserci anche quello dell'ex tecnico della Roma che vanta già dei buoni trascorsi sulla pancina viola.

D.T e S.D.A