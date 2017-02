Manchester United, ma quale Cina: offerta da brividi per Rooney

24/02/2017 09:41

MANCHESTER UNITED ROONEY EVERTON / Dopo aver rispedito al mittente le mega offerte cinesi, Wayne Rooney è pronto a giocarsi tutte le sue carte in questa seconda parte di stagione, ma in estate il suo futuro potrebbe comunque essere lontano dal Manchester United, ma non dall'Inghilterra. Secondo il 'Daily Mirror', infatti, l'Everton farà un nuovo tentativo per riportare a casa l'attaccante inglese. Nuovo, avete letto bene, perché, stando alle informazioni in possesso del tabloid britannico, il club di Liverpool aveva presentato un'offerta anche a gennaio, scontrandosi però con il rifiuto dello United.

D.T.