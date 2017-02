23/02/2017 20:18

BOLOGNA VERDI / Non arrivano buone notizie dai campi di allenamento in casa Bologna. I rossoblu, che devono fare i conti già con diversi infortunati, potrebbe non avere Simone Verdi per la partita contro il Genoa. Il fantasista - come si legge sul sito ufficiale del club gialloblu - ha svolto solo lavoro differenziato. Sulla via del recupero, invece, Mattia Destro.

M.S.