Calciomercato Inter, arriva la Roma: Ausilio accelera per Manolas

23/02/2017 07:50

CALCIOMERCATO INTER MANOLAS / Inter-Roma non sarà soltanto un crocevia per i nerazzurri, ma avrà un significato specifico anche in chiave calciomercato. I due club, infatti, oltre a discutere della permanenza in giallorosso di Juan Jesus (le condizioni del riscatto si sono già verificate, ora i capitolini dovranno versare 8 milioni di euro nelle casse nerazzurre entro i prossimi tre mesi), parleranno anche di Kostas Manolas. O meglio: torneranno a parlare. Sì perché, se non fosse stato per i paletti del FPF, i nerazzurri molto probabilmente avrebbero lanciato l'offensiva al centrale ellenico già lo scorso gennaio.

Calciomercato Inter, pronto un ingaggio raddoppiato per Manolas

Un problema che si risolverà in estate, quando Ausilio avrà maggior libertà di manovra nell'impostare il calciomercato Inter. Come riporta 'Tuttosport', il ds dell'Inter si sta già muovendo ed avrebbe contattato l'agente dell'ex Olympiakos per capire se la piazza meneghina possa essere considerata dal giocatore. Su di lui, infatti, ci sono anche diversi club inglesi come Arsenal, Chelsea e Manchester United. Ma la 'Benamata' è pronta a bruciare la concorrenza offrendo al ragazzo un ingaggio raddoppiato rispetto a quello che percepisce attualmente (1,8 milioni all’anno).

La Roma ha perso ormai le speranze di trovare un accordo per estendere il contratto in scadenza nel 2019 - e la questione relativa allo stadio non sta favorendo il possibile sblocco della trattativa, ormai quasi completamente naufragata -, ecco perché a giugno le probabilità che Manolas lasci la Capitale sono elevatissime. L'Inter non vuole farsi trovare impreparata e avrebbe già strappato una promessa al giocatore.

D.G.