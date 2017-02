22/02/2017 22:08

NEWS CAGLIARI/ Dopo essere tornato al gol nel match di campionato in casa della Sampdoria, Mauricio Isla ha fatto il punto della situazione al Cagliari: "Non sono ancora soddisfatto del mio rendimento, sono uno molto esigente con me stesso - si legge sul sito ufficiale del club sardo - vogliamo raggiungere al più presto la salvezza matematica per poi toglierci altre soddisfazioni".

S.F.