Manchester City-Monaco, tifoso perde 34mila euro per colpa di Sané

22/02/2017 21:19

NEWS CHAMPIONS LEAGUE/ Uno scommettitore tedesco, intuendo la folle serata di Champions League andata in scena ieri sera, aveva puntato su due risultati esatti: la vittoria dell'Atletico Madrid per 4-2 in casa del Leverkusen e il successo 4-3 del Manchester City sul Monaco. Un'accoppiata niente male che gli avrebbe permesso di incassare 34mila euro se solo Leroy Sané, nel finale di gara, non avesse segnato il gol del 5-3 per il City che ha infranto tutti i suoi sogni di gloria. Il malcapitato ha scritto anche allo stesso Sanè dicendogli: "Mi devi 34mila euro".

S.F.