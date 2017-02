Lazio, allarme Immobile a sette giorni dal derby

22/02/2017 20:56

NEWS LAZIO/ Scatta l'allarme Ciro Immobile in casa Lazio ad una settimana dal derby di Coppa Italia contro la Roma. Come riportato da 'Radiosei', il numero 17 biancoceleste non si è allenato a causa di un forte affaticamento all'adduttore che gli provoca dolore. Situazione che lo staff medico dei capitolini sta monitorando in vista del tour de force che attende i ragazzi di Simone Inzaghi, impegnati contro Udinese, Roma e Bologna in appena sette giorni. Il tecnico, dall'inizio della stagione, ha sempre dimostrato di rinunciare malvolentieri a Immobile, ma per la sfida di domenica con l'Udinese potrebbe decidere di tenerlo a riposo in vista del derby di tre giorni dopo, puntando sul centravanti di scorta Filip Djordjevic.

S.F.