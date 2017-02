Porto-Juventus, botta e risposta su Twitter: vince... il bon ton!

22/02/2017 19:20

PORTO JUVENTUS TWITTER / Poco più di un'ora a Porto-Juventus e l'atmosfera inizia a surriscaldarsi. Le due società intanto si sono date appuntamento su 'Twitter' in un botta e risposta all'insegna del bon-ton. Ad iniziare i bianconeri che hanno pubblicato una foto panoramica del 'Dragao' accompagnandola con la frase: "Niente male, Porto...niente male". La replica portoghese non si è fatta attendere con il più classico dei tweet di ringraziamento: "Thanks". C'è da giurare che dalle 20.45 in campo il clima sarà completamente diverso.

B.D.S.