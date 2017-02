22/02/2017 16:13

FIORENTINA MILIC INFORTUNIO / Infortunio in casa Fiorentina alla vigilia della sfida di Europa League contro il Borussia Mönchengladbach. I Viola non potranno contare per la sfida contro i tedeschi di Hrvojie Milic. Il club toscano - attraverso il proprio sito ufficiale - ha reso noto che il calciatore a seguito di uno scontro di gioco ha riportato una frattura al setto nasale.

M.S.