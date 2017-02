Genoa, Mandorlini si presenta: "Ringrazio Preziosi. Bisogna tirar fuori il nostro valore"

22/02/2017 14:55

GENOA CONFERENZA MANDORLINI / Giornata di presentazioni in casa Genoa. In conferenza stampa ha parlato per la prima Andrea Mandorlini, nuovo tecnico del 'Grifone' dopo l'esonero di Juric: "Grazie al presidente Preziosi che ha pensato a me e mi ha dato questa opportunità. Sono carico di emozioni positive - esordisce l'ex Verona - Dobbiamo lavorare tanto e soprattutto in fretta per uscire da questa situazione. Farò di tutto per dimostrarmi all'altezza di un club prestigioso come il Genoa. Mi piace giocare in una certa maniera e con un certo modulo, ma devo anche considerare gli elementi che ho a disposizione".

OBIETTIVI - "Non ho fatto nessuna previsione a lungo termine. Adesso dobbiamo pensare al Bologna, è una partita importante. Il fatto che questa squadra abbia dei valori è fuori dubbio. Sta a noi adesso tirarli fuori nuovamente. Ho trovato uno staff di prim'ordine. A livello fisico la squadra sta molto bene".

M.S.