Roma-Villarreal, Spalletti: "Salah e Dzeko fuori. Bonucci-Allegri? Faccio fatica..."

DIRETTA ROMA VILLARREAL SPALLETTI / Alla vigilia dell'importante sfida di Europa League contro il Villarreal, nel ritorno all'Olimpico', dopo la netta vittoria dell'andata, Spalletti parla in conferenza stampa, affiancato da Paredes. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it in merito al commento del tecnico sulle ultime news Roma. Il primo a parlare è Paredes: "Perotti? Devo continuare a lavorare così, per restare tanti anni alla Roma".

Spalletti inizia commentando la sfida di domani contro il Villarreal: "Mi sembra ci sia una presa di coscienza. La storia del calcio parla di risultati clamorosi, come il Milan contro il Deportivo. Viene portato qualche esempio alla squadra ma c'è ormai un corretto modo di ragionare in squadra".

TURNOVER - "I giocatori che hanno giocato di meno hanno sempre mostrato la propria qualità. Certi risultati non si ottengono senza un gruppo del genere e un impegno costante. Qualche cambio ci sarà. Serve fantasia per chiamare gente come Paredes, Vermaelen, El Shaarawy e altri, riserve".

BONUCCI-ALLEGRI - "Questo è un periodo particolare, perché si affrontano partite importanti in Europa e in campionato. Alla fine però a fare la differenza sono soltanto i risultati. Come noi, loro hanno le carte in regola per superare in maniera indolore questo periodo. Su Bonucci non ho elementi per commentare. A volte faccio fatica a trovare soluzioni in casa mia".

TOTTI-GERSON - "Dovrò valutare bene le scelte per 2-3 ruoli. Domani però giocherà Totti. Gerson ha giocato poco ma ha mostrato d'avere qualità. Per lui occorrerà fare un discorso più ampio. Non garantisco parta dall'inizio".

EUROPA LEAGUE - "Non so quale strada faremo e cosa troveremo dinanzi in questa competizione. So per certo però che intendiamo vivere serate importante. Vogliamo far bene e restituire una certa gioia ai nostri tifosi, nella serata contro il Villarreal. Vorrei anche sottolineare come sono stati accettati i nostri lì, anche nella festa fatta lì, in un'altra città, con colori diversi. Spero a Roma possa esserci la stessa accoglienza. Noi abbiamo la possibilità di giocarci le gare ovunque, a viso aperto. Non deve far più notizia la vittoria di un'italiana in Europa per 4-0".

SALAH-DZEKO - "Credo siano cambiato grazie alla crescita dell'intera squadra Dato che il gruppo è forte, chi fa un calcio offensivo ne risulta favorito. Insieme stanno bene, perché uno è forte e l'altro è velocissimo. La differenza però la fa sempre la squadra. Domani sera non giocherà nessuno dei due. A seconda di come giocheranno i loro sostituti, potrebbero anche saltare la prossima (ride ndr)".

Torna a parlare Paredes: "Devo migliorare ancora in ogni aspetto e provo a lavorare in allenamento. So che ci riuscirò, continuando così".

DE ROSSI-STROOTMAN - "A prescindere dal compagno di reparto, il mister mi chiede le stesse cose. Mi trovo bene con entrambi e provo a dare il massimo".