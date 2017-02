Inter, Gabigol: "Un onore vestire la 10. Ho bisogno di giocare di più"

22/02/2017 14:14

INTER GABIGOL RONALDO / E' finalmente arrivato il momento di Gabriel Barbosa. L'attaccante, per tutti Gabigol, ha realizzato il suo primo gol con la maglia dell'Inter. Il brasiliano - intercettato dai microfoni di 'Premium Sport' - è tornato a parlare della rete contro il Bologna, vera news Inter del momento: "Sono molto contento, davvero felice - esordisce il giovane calciatore - Ho lavorato tanto per questi momenti, è stato un giorno speciale. Ma voglio fare di più. Cena? Sì, offrirò a tutta la squadra una carbonara, mi piace tanto. Ma solo una volta. Sono andato a Bologna tranquillo come sempre".

SOGNO NUMERO 10 - Un numero speciale per tutti i calciatori ma soprattutto per i brasiliani, che hanno ammirato giocatori come Ronaldo e Ronaldinho - "Sarebbe un onore vestire la maglia numero 10 nerazzurra e spero di giocare un po' di più per conquistare la Seleçao".

Inter, Gabigol come Ronaldo: paragone 'scomodo'

In questi giorni in molti hanno riportato il fatto che Gabigol, arrivato nel corso del calciomercato estivo, abbia realizzato il suo primo gol contro il Bologna così come anni fa fece Ronaldo: "Agli amici avevo detto che poteva essere un giorno particolare per me, dato che all'andata avevo esordito proprio contro i rossoblù - prosegue il brasiliano - Dopo ho anche segnato, nello stadio del primo gol di Ronaldo, ho esultato tanto con i compagni e i tifosi. Se avevo capito prima che sarebbe successo qualcosa? No, la verità è che ero pronto e preparato per giocare. E quando sei pronto, tutto può succedere".

