22/02/2017 12:08

MILAN LOPEZ ESPANYOL / Ceduto in prestito la scorsa estate, Diego Lopez vorrebbe rendere definitivo il suo trasferimento all'Espanyol. A tal fine, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo catalano 'Mundo Deportivo', l'esperto portiere spagnolo avrebbe fatto visita ai dirigenti del Milan nelle scorse ore per manifestare il suo desiderio di restare nel suo attuale club.

M.R.