21/02/2017 12:09

EUROPA LEAGUE ARBITRI ROMA FIORENTINA / Reduci dalle vittorie per 0-4 e 0-1 in trasferta, giallorossi e viola giocheranno il ritorno dei sedicesimi di Europa League tra le mura amiche, attuando il giusto turnover in vista del campionato. Intanto la UEFA ha designato gli arbitri delle due partite: Roma-Villarreal è stata affidata al tedesco Felix Zwayer, Fiorentina-Borussia Mönchengladbach al portoghese Artur Dias.

D.T.