Calciomercato Napoli, Sarri 'minaccia' l'addio: spunta l'ipotesi Sousa

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI SOUSA / Non si placano le polemiche in casa Napoli dopo le parole di De Laurentiis al termine della sconfitta degli azzurri contro il Real Madrid. Il presidente ha messo nel mirino la prestazione dei suoi calciatori e, soprattutto, alcune scelte di Maurizio Sarri. Il loro rapporto, quindi, al momento sembra incrinatosi considerando anche il mancato chiarimento nei giorni successivi. Così, la vittoria contro il Chievo non è bastata a mettere acqua sul fuoco: in casa Napoli continua a tenere banco il futuro del tecnico toscano. Tra voci di rinnovo, permanenza o addio, Sarri è al centro di alcune indiscrezioni di calciomercato.

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', dopo il pareggio di fine gennaio contro il Palermo, il presidente avrebbe sfogato la sua rabbia contro il tecnico, colpevole di aver sbagliato la formazione. Sarri avrebbe quindi risposto minacciando l'addio, cosa fatta anche dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La situazione sarebbe poi parzialmente rientrata, ma le esternazioni di Madrid potrebbero aver reso ancora più difficile la 'riappacificazione' tra i due. L'addio di Sarri a fine stagione resta quindi un'ipotesi, con la Fiorentina sulle sue tracce. Proprio con i Viola potrebbe profilarsi un suggestivo cambio di panchine.

Calciomercato Napoli, ipotesi Sousa per il dopo Sarri

"Me ne vado". E' la frase che avrebbe pronunciato Sarri a De Laurentiis. Il calciomercato Napoli rischia di fare i conti con l'addio di un allenatore molto apprezzato dai suoi tifosi. Il nome in pole per l'eventuale successore potrebbe essere proprio quello di Paulo Sousa, che a giugno vedrà scadere il suo contratto con la Fiorentina. Si tratterebbe di un profilo internazionale con un gioco simile a quello 'sarriano', fatto di pressing e ritmi alti.

Su Sousa, però, c'è da tempo l'ombra della Juventus, oltre a quella della Roma. Il tecnico portoghese potrebbe quindi accettare di cambiare aria a fine stagione, con De Laurentiis che proverebbe lo 'sgarbo' alle rivali.

M.D.A.