Calciomercato Milan, caccia aperta al nuovo bomber: c'è anche Lacazette

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

21/02/2017 08:07

CALCIOMERCATO MILAN LACAZETTE / Il closing per il passaggio di proprietà del Milan in mano cinese è sempre più vicino ed il primo calciomercato Milan 'made in China' promette già grandi colpi. Con un Carlos Bacca ritornato oggetto 'misterioso', la priorità di calciomercato è trovare un grande bomber da cui ripartire in estate.

L'edizione odierna di 'Tuttosport' fa il punto sui tanti nomi 'eccellenti' in orbita rossonera: Pierre-Emerick Aubameyang verrebbe 'di corsa' al Milan, mentre si registra un minor sprint sul fronte Alexis Sanchez (in casa Arsenal, il Milan ha effettuato un sondaggio anche per Lucas Perez). L'ipotesi Serie A è presa in considerazione da Sergio Aguero e Alvaro Morata. Sempre al Real Madrid, c'è anche Benzema in uscita ed il Milan è pronto ad approfittarne. A questi, va aggiunto inoltre Alexandre Lacazette del Lione, osservato a più riprese dagli uomini mercato rossoneri che, per gli acquisti, avranno a disposizione un budget compreso tra i 120 ed i 150 milioni.